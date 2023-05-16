Байден встретится с Кисидой в Хиросиме 18 мая
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Вашингтон, 14 мая (Jiji Press). Президент США Джо Байден проведёт переговоры с премьер-министром Японии Кисидой Фумио в городе Хиросима 18 мая, сообщили из Белого дома.
В преддверии трехдневного саммита «Большой семёрки» в Хиросиме, который состоится в пятницу, Байден согласует свои взгляды с Кисидой, который будет председательствовать на саммите.
На саммите «Большой семёрки» обсудят, как продолжать поддерживать Украину, подвергающуюся нападению со стороны России, и что делать со всё более гегемонистскими действиями Китая в Индо-Тихоокеанском регионе.
Кисида и Байден надеются возглавить единство членов G-7 – Великобритании, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и США, а также Европейского союза – для противодействия России и Китаю, сообщают источники.
На пресс-конференции в Токио 15 мая генеральный секретарь кабинета министров Мацуно Хирокадзу заявил, что Кисида и Байден проведут трёхстороннюю встречу с участием президента Южной Кореи Юн Сук Ёля в кулуарах саммита G-7.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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