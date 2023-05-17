В июне японские поставщики электроэнергии повысят тарифы для населения
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Токио, 16 мая (Jiji Press). Семь крупных японских поставщиков электроэнергии подали на утверждение правительства свои планы по повышению регулируемых тарифов на электроэнергию для домашних хозяйств в среднем примерно на 15-40%.
Ожидается, что повышение вступит в силу с 1 июня.
В число семи компаний входит Tokyo Electric Power Company Holdings Inc., которая планирует повысить ставки в среднем на 15,9%.
Для домохозяйства, которое потребляет 400 киловатт-часов электроэнергии в месяц, ставки вырастут примерно на 1300–4200 йен до 11 647-14 681 иен в июне.
Ставки снова вырастут в октябре, если поддерживаемая правительством скидка в размере 7 йен за 1 киловатт-час электроэнергии не будет продлена после истечения срока её действия в сентябре.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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