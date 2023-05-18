Глава ООН примет участие в саммите G-7

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Нью-Йорк, 16 мая (Jiji Press). Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш примет участие в саммите «Большой семёрки» крупнейших демократий, который начнётся 19 мая в городе Хиросима на западе Японии и будет проходить в течение трёх дней, сообщила Организация Объединенных Наций.

«Мы должны настаивать на необходимости возрождения… процесса ядерного разоружения (на саммите)», – сказал Гутерриш, выразив надежду на то, что удастся активизировать усилия для реализации мира, свободного от ядерного оружия, цель, к чему стремится Япония в этом году на саммите G-7. Хиросима была разрушена атомной бомбардировкой США 6 августа 1945 года, в последние дни Второй мировой войны.

В интервью японским СМИ в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке ранее 16 мая Гутерриш сказал, что ядерным державам пора заявить, что они не будут применять ядерное оружие ни при каких обстоятельствах, поскольку мир сталкивается с растущей ядерной угрозой, исходящей в основном от России, которая вторглась в Украину.

Он также заявил, что Япония, единственная страна, пострадавшая от атомных бомбардировок, «имеет особое моральное право» призывать к отказу от применения ядерного оружия. Через три дня после бомбардировки Хиросимы Соединенные Штаты сбросили ещё одну атомную бомбу на город Нагасаки на юго-западе Японии.

Что касается Северной Кореи, которая, по-видимому, планирует провести ядерные испытания, Гутерриш подчеркнул, что Организация Объединенных Наций «категорически против» ракетных запусков и программы ядерных разработок этой страны.

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