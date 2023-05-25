В Японии рассматривают вопрос о пособии на детей до 18 лет в размере 10 000 йен

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Токио, 24 мая (Jiji Press). В Японии рассматривают возможность расширения программы пособий на детей, чтобы теперь ежемесячно выплачивать 10 000 йен на ребёнка старшего школьного возраста до 18 лет, сообщили источники в среду.

В рамках усилий по борьбе с падением рождаемости в стране правительство также готовится удвоить пособия до 30 000 йен на третьего и более поздних детей в возрасте от 3 лет до младшего школьного возраста.

Это расширение является ключевой политикой премьер-министра Кисиды Фумио, направленной на реализацию «мер на другом уровне», чтобы остановить дальнейшее снижение рождаемости. Это также часть пакета мер, которые будут интенсивно реализовываться в течение трёх лет начиная с апреля 2024 года.

Правительство примет решение о деталях запланированного расширения программы, в том числе об отмене ограничения дохода, на Совете по стратегии будущего детей под председательством Кисиды. Это решение будет отражено в ежегодных основных руководящих принципах экономической и фискальной политики правительства, которые будут опубликованы в июне.

В настоящее время ежемесячное пособие составляет 15 000 йен на ребенка в возрасте до 3 лет для семей с годовым доходом ниже определенного уровня.

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