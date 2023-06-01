Премьер-министр Кисида планирует потратить дополнительно 3,5 трлн йен на повышение рождаемости
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Токио, 31 мая (Jiji Press). Премьер-министр Японии Кисида Фумио заявил, что его правительство намерено потратить дополнительно около 3,5 трлн йен на меры по решению проблемы низкой рождаемости в стране в течение трёхлетнего периода интенсивных мер, начинающегося в апреле следующего года. Ранее планировалось потратить около 3 трлн йен.
Дополнительные средства будут использованы для увеличения детских пособий, снижения бремени расходов на дополнительное образование и борьбы с жестоким обращением с детьми.
31 мая правительство наметило план своей стратегии в отношении будущего детей в рамках инициативы Кисиды по развёртыванию мер «другого уровня» по борьбе со снижающейся рождаемостью в стране.
Проект стратегии будет представлен на заседании правительственного Совета по стратегии будущего детей 1 июня.
Ранее 31 мая Кисида поручил министру финансов Судзуки Сюнъити, министру экономического возрождения Гото Сигэюки и другим чиновникам улучшить детские пособия и услуги по уходу за детьми, а также решить проблемы, связанные с детьми, включая образование, жестокое обращение, бедность и инвалидность, тратя около 3,5 трлн йен в год на эти меры.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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