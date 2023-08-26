Большой разрыв в доходах населения сохранится в Японии в 2021 году
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Токио, 22 августа (Jiji Press) - В 2021 году разрыв в доходах японских домохозяйств останется значительным, что отражает увеличение числа пожилых домохозяйств, зарабатывающих меньше, чем домохозяйства трудоспособного поколения, как показало исследование министерства социального обеспечения, опубликованное во вторник.
Измеряемый коэффициентом Джини, разрыв в начальном доходе домохозяйства составит 0,5700 в 2021 году. Этот показатель хуже, чем 0,5594 в 2017 году и почти сравним с 0,5704 в 2014 году, когда разрыв в доходах был наибольшим за всю историю.
Коэффициент Джини, который отражает уровень неравенства доходов, находится в диапазоне от нуля до единицы. Чем ближе число к единице, тем выше неравенство.
Это исследование проводится приблизительно раз в три года с 1962 года, однако последнее было отложено на год из-за кризиса, вызванного COVID-19.
Первоначальный доход не включает государственные пенсии и другие выплаты по социальному обеспечению.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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