Уроки истории: Ложная информация и слухи, вызванные землетрясением 1923 года, остаются актуальными и через сто лет
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Токио, 3 сентября (Jiji Press) - Сразу после мощного землетрясения, произошедшего в Токио и соседних районах 1 сентября 1923 года, началась активная циркуляция недостоверных данных и слухов, что привело к массовым беспорядкам и кровавым инцидентам.
Уроки, извлеченные из этих событий, остаются актуальными и спустя 100 лет, поскольку в наше время социальные сети все чаще используются в качестве средства сбора и распространения информации.
В последние годы, особенно во время стихийных бедствий, ложная информация распространялась через социальные сети, включая сложные фальсифицированные изображения, созданные с использованием технологий искусственного интеллекта.
«Будьте осторожны и не распространяйте информацию, если ее подлинность не может быть подтверждена», - предупреждают эксперты.
Ложные сведения и слухи часто возникают в период катастроф и преступлений. Во время Великого землетрясения Канто 1923 года распространялись слухи о таких событиях, как «извержение горы Фудзи» и «отравление колодцев корейцами».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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