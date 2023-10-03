Судзуки Мунэо посетил Москву впервые после вторжения на Украину - МИД РФ
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Токио, 3 октября (Jiji Press) - Член Палаты советников Японии, Судзуки Мунэо, впервые посетил Москву после начала вторжения России на Украину. О событии сообщает Министерство иностранных дел России.
Судзуки, член оппозиционной партии «Nippon Ishin no Kai» (Японская инновационная партия), находился в Москве с воскресенья по четверг, по информации его офиса. Поездка была заранее объявлена в верхнюю палату парламента. Изначально он планировал посетить Россию в мае, но тогда отказался от этой идеи.
На встрече российская сторона высоко оценила вклад Судзуки в развитие двусторонних отношений, но при этом выразила критику в адрес Японии за ее стратегию разрушения накопившихся за десятилетиями богатств межгосударственного сотрудничества. Эта критика связана с введением Японией санкций против России в связи с событиями на Украине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.
Российская сторона также выразила сожаление о том, что подобная политика Токио не соответствует национальным интересам Японии и ожиданиям японского народа, подчеркнуто в заявлении МИД РФ.
В ответ на санкции со стороны Японии Россия в марте прошлого года объявила о приостановке двусторонних переговоров по территориальным вопросам и мирному договору. В сентябре того же года Москва односторонне отменила соглашение с Токио о безвизовых обменах между японцами и россиянами.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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