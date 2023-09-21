Премьер-министр Японии Кисида Фумио критикует российское вторжение и намерен активно способствовать достижению мира в Украине
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Нью-Йорк, 21 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ситуации в Украине в штаб-квартире ООН утром 20 сентября (21 сентября по японскому времени). Продолжающееся вторжение России в Украину «усиливает обеспокоенность по поводу «правления беззакония» во всём мире», – сказал он, призвав к немедленному и безоговорочному выводу войск. Он также выразил намерение активно способствовать достижению мира в Украине.
О размещении Россией ядерного оружия в Беларуси и оккупации Запорожской АЭС на юге Украины премьер-министр сказал: «Они угрожают миру и стабильности во всем мире. Ядерный шантаж и применение Россией ядерного оружия абсолютно неприемлемы». Он осудил вторжение, заявив, что оно создало проблемы для беженцев, продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, и «принесло страдания многим людям во всём мире».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Главы государств G-7 подтверждают сотрудничество по поддержке Украины
- Япония запретит экспорт подержанных автомобилей в Россию
- В Японии рассмотрят возможность расширения экспорта оборонной техники
- Япония передаёт Украине две машины Сил самообороны
- Премьер-министр Кисида во время своего первого визита в Киев встретился с президентом Зеленским
- Украинские эвакуированные в Японии ощущают языковой барьер: принято решение об оказании поддержки для овладения языком
- Япония выпустит облигации для финансовой помощи Украине
- Студенты, отправленные в Польшу фондом Nippon Foundation, рассказали о помощи эвакуированным из Украины
- Зеленский может приехать на саммит G7 в Хиросиме
- Зеленский выразил надежду на сотрудничество с Японией в сфере безопасности
- Лидеры G-7 обещают помочь Украине усилить противовоздушную оборону, премьер-министр Кисида намерен продемонстрировать твёрдую решимость во время саммита в Хиросиме
- Зеленский признал суверенитет Японии над Северными территориями
- Премьер-министр Японии Кисида Фумио распорядился продолжить санкции против России