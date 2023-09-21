Премьер-министр Японии Кисида Фумио критикует российское вторжение и намерен активно способствовать достижению мира в Украине

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Нью-Йорк, 21 сентября (Jiji Press). Премьер-министр Кисида Фумио присутствовал на заседании Совета Безопасности ООН по вопросу ситуации в Украине в штаб-квартире ООН утром 20 сентября (21 сентября по японскому времени). Продолжающееся вторжение России в Украину «усиливает обеспокоенность по поводу «правления беззакония» во всём мире», – сказал он, призвав к немедленному и безоговорочному выводу войск. Он также выразил намерение активно способствовать достижению мира в Украине.

О размещении Россией ядерного оружия в Беларуси и оккупации Запорожской АЭС на юге Украины премьер-министр сказал: «Они угрожают миру и стабильности во всем мире. Ядерный шантаж и применение Россией ядерного оружия абсолютно неприемлемы». Он осудил вторжение, заявив, что оно создало проблемы для беженцев, продовольственной, энергетической и ядерной безопасности, и «принесло страдания многим людям во всём мире».

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