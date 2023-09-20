Главы государств G-7 подтверждают сотрудничество по поддержке Украины
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Нью-Йорк, 19 сентября (Jiji Press). Министры иностранных дел стран «Большой семёрки» подтвердили свое единство в предложении поддержки Украине в условиях российского вторжения на встрече в Нью-Йорке 18 сентября.
Члены «Большой семёрки» «безоговорочно и самым решительным образом осудили агрессивную войну России», согласно заявлению председателя, опубликованному японским правительством.
Министры также разделили опасения, что более глубокое сотрудничество между Россией и Северной Кореей может подорвать мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском регионе. Они также обсудили гегемонистские действия Китая.
Министр иностранных дел Японии Камикава Ёко, занявшая этот пост только на прошлой неделе, председательствовала на встрече G7.
«Меня приняли очень тепло, – сказала Камикава журналистам о встрече. –Мы смогли построить личные отношения, например, называя друг друга по имени».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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