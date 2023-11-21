Япония запретит использование и хранение марихуаноподобного соединения HHCH
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Токио, 20 ноября (Jiji Press). Правительство Японии планирует запретить хранение и использование гексагидроканнабигексола (HHCH), синтетического соединения, похожего на каннабис, за исключением медицинских целей, заявил министр здравоохранения Такэми Кэйдзо.
Этот шаг был предпринят после того, как некоторые люди, которые ели жевательные конфеты, вероятно, содержащие вещества, полученные из каннабиса, недавно жаловались на проблемы со здоровьем. По данным министерства здравоохранения, HHCH был обнаружен в таких конфетах, продаваемых в магазине в Токио.
Министерство планирует добавить HHCH в список препаратов, производство, продажа, хранение и применение которых запрещено, за исключением медицинских целей, уже 22 ноября, сообщил Такэми на пресс-конференции. Ожидается, что запрет вступит в силу уже 2 декабря.
«Мы будем предостерегать общественность от употребления так называемых жевательных конфет с каннабисом, потому что они опасны», – сказал Такэми.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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