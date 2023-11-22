Комиссия Министерства здравоохранения Японии одобрила запрет на марихуаноподобное соединение HHCH

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Токио, 21 ноября (Jiji Press). Экспертная группа министерства здравоохранения Японии одобрила план по запрету хранения, использования и распространения синтетического соединения гексагидроканнабигексола, или HHCH, которое напоминает психоактивный ингредиент каннабиса.

Запрет вступит в силу 2 декабря после того, как 22 ноября это соединение будет признано контролируемым веществом. Нарушители запрета в соответствии с законом о фармацевтических и медицинских устройствах могут быть лишены свободы на срок до трёх лет или оштрафованы на сумму до 3 миллионов йен.

Этот шаг был предпринят после того, как многие люди, которые ели жевательные конфеты «с каннабисом», жаловались на проблемы со здоровьем, такие как рвота. Департамент по контролю над наркотиками министерства обнаружил HHCH в жевательных конфетах, продаваемых в торговой точке в Токио.

По словам людей, знакомых с ситуацией, министерство сейчас рассматривает вопрос о полном запрете подобных веществ.

HHCH напоминает тетрагидроканнабинол или ТГК, основной психоактивный компонент растений марихуаны.

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