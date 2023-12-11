Официальные лица Японии, США и Южной Кореи договорились о сотрудничестве по вопросам России и Северной Кореи
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Сеул, 9 декабря (Jiji Press). Высокопоставленные представители служб безопасности Японии, США и Южной Кореи договорились тесно сотрудничать в вопросах проблем военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей, которая в ноябре запустила военный шпионский спутник.
На встрече в Сеуле официальные лица также подтвердили, что их страны будут укреплять сотрудничество по мерам против манипулирования информацией и дезинформации со стороны зарубежных стран в преддверии всеобщих выборов в Южной Корее и президентских выборов в США в следующем году.
На встрече присутствовали генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности Японии Акиба Такэо, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и советник по национальной безопасности Южной Кореи Чо Тэ Ён.
Они также обменялись мнениями по вопросам экономической безопасности. Акиба стремился к сотрудничеству для немедленного решения проблемы японских граждан, похищенных Северной Кореей несколько десятилетий назад, и заручился поддержкой официальных лиц США и Южной Кореи.
На совместной пресс-конференции после встречи Акиба заявил: «Три страны договорились работать вместе над усилением усилий по борьбе с незаконной кибердеятельностью, которая финансирует ядерные и ракетные разработки Северной Кореи».
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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