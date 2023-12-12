Официальные лица Японии, США и Южной Кореи будут сотрудничать, чтобы прекратить финансирование Северной Кореи
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Сеул, 9 декабря (Jiji Press). Высокопоставленные представители службы безопасности Японии, США и Южной Кореи договорились работать вместе, чтобы предотвратить незаконную кибердеятельность, которая финансирует ядерные и ракетные разработки Северной Кореи.
На встрече в Сеуле генеральный секретарь Секретариата национальной безопасности Акиба Такэо, советник по национальной безопасности США Джейк Салливан и советник по национальной безопасности Южной Кореи Чо Тэ Ён также подтвердили сотрудничество в решении других проблем, связанных с Северной Кореей, которая углубляет свои связи с Россией.
По данным администрации президента Южной Кореи, рабочая группа, созданная дипломатическими властями Японии, США и Южной Кореи, возглавит усилия по борьбе с киберпреступлениями Северной Кореи, такими как кража криптовалют и приобретение иностранной валюты посредством вовлечения работников информационных технологий.
На пресс-конференции после встречи Салливан назвал эти шаги новой инициативой.
Акиба, Салливан и Чо также договорились содействовать сотрудничеству в области безопасности, включая немедленный обмен информацией о запусках Северной Кореей баллистических ракет, на основе результатов трёхстороннего саммита этих стран в августе.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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