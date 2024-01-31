Чистый приток населения в Токио в 2023 году вырос до 68 000
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Токио, 30 января (Jiji Press). Чистый приток населения в Токио в 2023 году составил 68 285 человек, что намного превышает показатель предыдущего года в 38 023 человека, показало исследование министерства внутренних дел.
Чистый приток населения, или количество людей, переезжающих в Токио за вычетом тех, кто выезжает из японской столицы, растёт второй год подряд, приближаясь к уровням, существовавшим до пандемии COVID-19.
В то время как японское правительство стремится достичь баланса между притоком и оттоком населения между Токио и регионами к 2027 финансовому году, последние данные министерства указывают на дальнейшую концентрацию населения в Токио.
Чистый приток населения в Токио колебался в пределах 70 000-80 000 до 2019 года, до распространения COVID-19, но упал до 5433 в 2021 году под влиянием пандемии.
Считается, что последний результат отражает восстановление числа людей, переезжающих после ослабления ограничений, связанных с пандемией.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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