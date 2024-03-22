В 2023 году полиция Японии задержала рекордные 6482 человека по делам, связанным с каннабисом
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Токио, 21 марта (Jiji Press). Число людей, задержанных японской полицией по делам, связанным с каннабисом, в 2023 году выросло на 21,3 процента по сравнению с предыдущим годом и достигло рекордного уровня в 6482 человека, как показал отчёт Национального полицейского управления.
Отчёт также показал, что в прошлом году полиция приняла меры против 5914 человек по делам о стимуляторах, что на 3,4 процента меньше по сравнению с предыдущим годом. Впервые с момента начала исследования в 1958 году полиция задержала больше людей из-за каннабиса, чем из-за стимуляторов.
Из тех, кто участвовал в делах, связанных с каннабисом, расследованных полицией, 3545 человек были в возрасте 20-29 лет, что составляет самую большую группу, за ними следуют 1222 человека в возрасте до 20 лет и 974 человека в возрасте 30-39 лет.
В прошлом году было обнаружено, что некоторые члены американского футбольного клуба Университета Нихон хранили или покупали запрещенные наркотики, предположительно представляющие собой каннабис, а члены боксёрского клуба Токийского сельскохозяйственного университета были арестованы по подозрению в хранении каннабиса с целью получения прибыли.
Кроме того, в последние годы резко возросло число людей, задержанных полицией за преступления, связанные с так называемыми «опасными наркотиками», или «дизайнерскими наркотиками», действие которых аналогично действию стимуляторов и каннабиса. После достижения пика в 2015 году количество таких людей уменьшилось, поскольку в стране были ликвидированы магазины по продаже «дизайнерских наркотиков». Однако в 2022 году их общее число начало увеличиваться и в 2023 году достигло 424, увеличившись на 145.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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