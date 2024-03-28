В Японии опубликованы расчётные показатели смертности в зависимости от уровня образования
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Токио, 28 марта (Jiji Press). Национальный онкологический центр Японии опубликовал первые оценки уровня смертности по уровням образования для всех причин смерти, основанные на национальной переписи населения и демографической статистике.
По данным центра, скорректированный по возрасту расчётный уровень смертности выпускников неполных средних школ был примерно в 1,4 раза выше, чем у тех, кто окончил университеты, младшие или технические колледжи.
«Разрыв создается не потому, что академическое образование напрямую влияет на уровень смертности, а потому, что курение, чрезмерное потребление соли и другие факторы риска различаются в зависимости от уровня образования», – сказал представитель центра.
Исследовательская группа центра использовала данные о примерно восьми миллионах человек и примерно 330 000 смертей, основанные на национальной переписи населения 2010 года и демографической статистике за период с октября 2010 года по сентябрь 2015 года.
Исследование показало, что уровень смертности среди выпускников средних школ был примерно в 1,2 раза выше, чем среди тех, кто окончил университеты, младшие или технические колледжи. Этот показатель был в 1,16 раза и 1,23 раза выше среди мужчин и женщин соответственно.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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