В Японии объявят размер платы на повышение рождаемости в зависимости от дохода

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Ожидается, что жители Японии с годовым доходом в 6 миллионов йен по состоянию на 2028 финансовый год будут платить 1000 йен в месяц в виде сборов, используемых для финансирования мер, направленных на повышение низкого уровня рождаемости в стране, как сообщило Агентство по делам детей и семьи.

Ежемесячная плата оценивается в 1650 йен для тех, у кого годовой доход составляет 10 миллионов йен, 1350 йен для тех, у кого он составляет 8 миллионов йен, 650 йен для людей с доходом в 4 миллиона йен и 350 йен для тех, кто получает 2 миллиона йен, сообщает агентство.

Сборы будут взиматься сверх существующих взносов государственного медицинского страхования, начиная с 2026 финансового года.

Правительство Японии планирует тратить 3,6 триллиона йен на меры по повышению рождаемости в год к 2028 финансовому году. Из этой суммы 1 триллион йен будет финансироваться за счет дополнительных сборов.

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