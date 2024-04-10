Ущерб от незаконного использования кредитных карт в Японии достиг рекордного уровня

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Токио, 9 апреля (Jiji Press). Ущерб от несанкционированного использования кредитных карт в Японии достиг рекордного уровня в 54,1 миллиарда йен в 2023 году.

Результат был представлен на совещании, впервые организованном Министерством экономики, торговли и промышленности по борьбе с несанкционированным использованием кредитных карт.

Министерство стремится усилить меры по предотвращению такого ущерба и обеспечению безопасного использования кредитных карт.

Среди участников встречи были представители шести компаний, выпускающих кредитные карты, включая JCB Co. и Sumitomo Mitsui Card Co.

Министерство просит магазины электронной коммерции, принимающие платежи по кредитным картам, к концу 2024 финансового года внедрить систему, в которой пользователям будет отправляться одноразовый пароль для проверки личности при подозрении на несанкционированное использование.

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