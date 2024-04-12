Япония раскрывает более подробную информацию о затратах на борьбу за повышение рождаемости
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Токио, 11 апреля (Jiji Press). Япония раскрыла более подробную информацию о запланированных взносах, которые будут добавлены к взносам государственного медицинского страхования, чтобы помочь обеспечить средства для борьбы с падением рождаемости в стране.
Ожидается, что участники государственной программы медицинского страхования кокумин кэнко хокэн для самозанятых и других лиц будут платить 800 йен в месяц, если их годовой доход составит 6 миллионов йен по состоянию на 2028 финансовый год, сказала Като Аюко, министр по делам детей.
Ожидаемая ежемесячная плата составляет 550 йен для тех, у кого годовой доход составляет 4 миллиона йен, и 1100 йен для тех, у кого годовой доход составляет 8 миллионов йен, сообщил Като на специальном заседании комитета Палаты представителей, нижней палаты парламента.
Для домохозяйств с низкими доходами будет введена льгота, в соответствии с которой с участника с годовым доходом в 2 миллиона йен будет взиматься 250 йен в месяц, также сообщила Като.
Это лишь ориентировочные цифры, сказала Като, добавив, что многие участники программы получают менее 4 миллионов йен годового дохода.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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