Украденную золотую чашку нашли в скупочном магазине в Токио
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Токио, 16 апреля (Jiji Press). Чашка из чистого золота, украденная на прошлой неделе во время демонстрации на мероприятии в универмаге в Токио, была найдена в скупочном магазине в японской столице, сообщила полиция.
На 24-каратной золотой чашке, которая предназначена для зелёного чая маття и была оценена на выставке в 10 406 000 йен, заметных повреждений нет, сообщил третий отдел расследований Бюро уголовных расследований столичного департамента полиции Токио.
Следователи департамента утром конфисковали чашку из магазина в районе Тайто в Токио. Об этом сообщил президент компании, организовавшей выставку. По данным следователей, авторская гравировка на изъятом предмете и вес соответствовали весу украденного предмета.
32-летний мужчина, житель района Кото в Токио, был арестован 13 апреля сотрудниками столичного департамента полиции по подозрению в краже.
По данным третьего следственного отдела, мужчина, Хориэ Масару, украл золотую чайную чашку во время выставки в магазине крупного японского универмага Takashimaya Co. в токийском районе Тюо около 11:40 утра 11 апреля.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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