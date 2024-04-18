Миядзаки Хаяо вошёл в сотню самых влиятельных людей журнала Time

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Нью-Йорк, 17 апреля (Jiji Press). Японский режиссёр аниме Миядзаки Хаяо вошёл в число 100 самых влиятельных людей 2024 года по версии Time, согласно списку, опубликованному этим американским журналом.

В списке также трое других японцев. Это социолог Уэно Тидзуко, профессор Университета Осаки Хаяси Кацухико, и профессор Йельского университета Ивасаки Акико.

Миядзаки, получивший в прошлом месяце свой второй «Оскар», был описан в журнале как «единственный в своём роде творец».

Об Уэно журнал заявил, что её «книги продвинули феминистские идеи в массы китайского общества, что стало редким ярким моментом на фоне усиления политических репрессий».

Ссылаясь на Хаяси, журнал сообщает, что его работа по репродуктивной биологии «даёт надежду тем, кто страдает бесплодием, или однополым парам, которые однажды захотят иметь биологических детей».

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