Япония принимает законопроект о помощи жертвам преступлений

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Токио, 18 апреля (Jiji Press). Парламент Японии принял законопроект о начале программы, позволяющей жертвам преступлений и семьям погибших получать поддержку от адвокатов вскоре после инцидентов.

Законопроект о пересмотре закона о комплексном правовом обеспечении был одобрен единогласно на пленарном заседании нижней палаты, Палаты представителей. Эта мера была одобрена Палатой советников, верхней палатой, ранее в апреле.

Пересмотренный закон направлен на снижение психического и экономического бремени жертв преступлений и семей погибших за счёт комплексной помощи, включающей новую схему поддержки, которая, как ожидается, начнет действовать к 2026 году.

Новая схема будет охватывать жертв сексуальных преступлений и семьи погибших жертв убийств, а также тех, кто погиб в результате нападения, опасного вождения и других преступных действий, совершённых умышленно. Также будет оказана поддержка жертвам преступлений, предусмотренных постановлениями правительства.

Схема будет доступна только тем, у кого могут возникнуть трудности с поддержанием жизни при оплате судебных издержек. В принципе поддержка будет оказываться бесплатно.

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