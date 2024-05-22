Студия Ghibli получила почётную Золотую пальмовую ветвь в Каннах
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Париж, 20 мая (Jiji Press). Японская аниме-студия Ghibli Inc., известная фильмами режиссёра Миядзаки Хаяо, среди которых «Унесённые призраками» и «Мой сосед Тоторо», получила почетную Золотую пальмовую ветвь на 77-й церемонии вручения премии Каннского кинофестиваля за многолетние достижения.
Студия Ghibli стала первым учреждением, награжденным Почётной Золотой пальмовой ветвью, вручаемой актёрам и другим лицам.
В качестве представителя студии на церемонии награждения присутствовал режиссёр Миядзаки Горо, старший сын Миядзаки Хаяо.
«Это честь для всех тех, кто любит наши фильмы, – сказал Горо, получая приз на сцене. – Я хотел бы поблагодарить всех поклонников Ghibli». Публика устроила ему бурные аплодисменты после выступления.
Организатор кинофестиваля заявил, что Ghibli «привносила свежий ветер в анимационное кино за последние четыре десятилетия» с момента основания студии в 1985 году.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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