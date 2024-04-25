744 японских муниципалитета могут исчезнуть: мнение экспертов
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Токио, 24 апреля (Jiji Press). В общей сложности 744 японских муниципалитета находятся под угрозой исчезновения в будущем из-за уменьшения количества проживающих в них молодых женщин, говорится в отчёте экспертов частной компании, опубликованном 24 апреля.
Экспертная группа под председательством Мимуры Акио, бывшего председателя Японской торгово-промышленной палаты, прогнозирует, что число молодых женщин в 744 городах, посёлках и деревнях сократится вдвое или более за период с 2020 по 2050 год.
Однако это число меньше, чем 896 городов, районов, поселков и деревень, которые, по мнению другой группы, в 2014 году находились на грани возможного исчезновения, из-за увеличения количества иностранцев. Между тем, в последнем отчёте отмечается, что число рождений продолжает снижаться.
Отчёт основан на оценках численности населения по регионам до 2050 года, опубликованных Национальным институтом исследований народонаселения и социального обеспечения в декабре прошлого года. Экспертная группа сосредоточила внимание на изменении количества женщин в возрасте от 20 до 30 лет, которые с наибольшей вероятностью будут рожать.
Из 744 муниципалитетов, находящихся под угрозой исчезновения, 165 находились в северо-восточном регионе Тохоку, что делает его районом с наибольшим количеством таких муниципалитетов. В юго-западном регионе Кюсю-Окинава наименьшее количество муниципалитетов, подвергающихся риску, всего 76.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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