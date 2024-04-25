В Таиланде найдены части тела расчленённого японца

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Бангкок, 24 апреля (Jiji Press). В апреле в пригороде Бангкока были найдены отрубленная голова и другие части тела японца, и тайская полиция получила ордера на арест двух японцев, подозреваемых в причастности к этому делу.

Полиция полагает, что трое японцев были членами мошеннической организации и что между жертвой и подозреваемыми возникла ссора.

По данным следственных источников, убитым является Кабасима Рёсукэ, 47 лет, а двумя подозреваемыми являются Като Такуя, 40 лет, и Судзуки Хирото, 20 лет.

23 апреля полиция арестовала тайского мужчину в возрасте 30 лет, который управлял подозрительной машиной, которую видели на кадрах камеры наблюдения.

По данным местных СМИ, мужчина рассказал полицейским, что, когда он вел машину, в которой находились трое японцев, они начали ссориться. Он остановился и вышел из машины, после чего услышал выстрел. Затем он вернулся в машину и обнаружил на пассажирском сиденье мёртвого Кабасиму.

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