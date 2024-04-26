Гражданина Нигерии задержали в Японии за контрабанду наркотиков посредством романтического мошенничества
НовостиОбщество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 25 апреля (Jiji Press). Японская полиция арестовала нигерийского гражданина по обвинению в контрабанде 15,9 килограммов стимуляторов на сумму около 957 миллионов йен из Великобритании в сентябре 2021 года с использованием жертвы романтического мошенничества.
Совместный следственный штаб столичного управления полиции Токио и полицейского управления префектуры Окаяма на западе Японии арестовал Озо Чибузора Криса, нигерийского менеджера ресторана, проживающего в токийском районе Сэтагая, по подозрению в нарушении закона о контроле над стимуляторами.
В столичном управлении не уточнили, признался ли подозреваемый в своих обвинениях.
По данным управления, группа подозреваемых выдавала себя за британскую женщину и в октябре 2020 года связалась с 60-летним японцем, живущим в Окаяме, через социальные сети. После почти года обмена сообщениями группа обратилась к нему с просьбой. Мужчина должен был поехать в Йокогаму, чтобы забрать багаж.
Японец согласился получить его «для неё», не зная, что в нём содержатся стимулирующие препараты. Но позже он отказался его получать, сославшись на проблемы со здоровьем.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- В этом году около двенадцати человек отправлено в больницу из-за конфет с каннабисом в Осаке
- Распространение потребления каннабиса среди молодёжи в Японии: в 2022 году арестовано 5546 человек
- Полиция Токио начала использовать экспресс-тест на «наркотики для изнасилования на свидании»
- Япония вводит уголовную ответственность за употребление каннабиса
- Количество изъятых таможенной службой Японии наркотиков шестой год подряд превышало 1 тонну
- Шесть австралийских собак будут работать в японской таможенной службе
- В 2020 году таможня Японии изъяла на 43% меньше наркотических веществ, чем в предыдущем году
- В Японии стремительно растут объёмы изымаемой жидкой марихуаны
- Низкий уровень преступности в Японии: 0,2 убийства на 100 000 человек
- В Японии всё больше преступлений, связанных с оборотом марихуаны
- Япония и метамфетамины: в Азии растет спрос на синтетические наркотики
- Якудза: организованная преступность в Японии
- Насколько «безопасна» Япония в сравнении с другими странами?