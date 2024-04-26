Гражданина Нигерии задержали в Японии за контрабанду наркотиков посредством романтического мошенничества

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Токио, 25 апреля (Jiji Press). Японская полиция арестовала нигерийского гражданина по обвинению в контрабанде 15,9 килограммов стимуляторов на сумму около 957 миллионов йен из Великобритании в сентябре 2021 года с использованием жертвы романтического мошенничества.

Совместный следственный штаб столичного управления полиции Токио и полицейского управления префектуры Окаяма на западе Японии арестовал Озо Чибузора Криса, нигерийского менеджера ресторана, проживающего в токийском районе Сэтагая, по подозрению в нарушении закона о контроле над стимуляторами.

В столичном управлении не уточнили, признался ли подозреваемый в своих обвинениях.

По данным управления, группа подозреваемых выдавала себя за британскую женщину и в октябре 2020 года связалась с 60-летним японцем, живущим в Окаяме, через социальные сети. После почти года обмена сообщениями группа обратилась к нему с просьбой. Мужчина должен был поехать в Йокогаму, чтобы забрать багаж.

Японец согласился получить его «для неё», не зная, что в нём содержатся стимулирующие препараты. Но позже он отказался его получать, сославшись на проблемы со здоровьем.

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