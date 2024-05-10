Театральная версия фильма «Унесённые призраками» Миядзаки Хаяо будет показана в Лондоне
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Лондон, 8 мая (Jiji Press). Театральная версия мирового мегахита великого японского режиссёра Миядзаки Хаяо «Унесённые призраками» дебютировала в Вест-Энде в лондонском Колизее.
7 мая, когда начались представления, полностью заполненный театр разразился смехом из-за жестов популярных персонажей во время спектаклей, а также восторженными возгласами и аплодисментами для актёров во время вызова после занавеса.
Отражая популярность анимационного фильма в Великобритании, театральная адаптация демонстрируется в крупнейшем театре Вест-Энда. Шоу продлится до 24 августа, на пять недель дольше по сравнению с первоначальным графиком.
По словам продюсера сцены компании Toho Co., театральная адаптация «Унесённых призраками» станет продолжительным спектаклем, редким для театральной постановки родом из Японии. Компания ожидает, что спектакль посмотрят около 300 000 зрителей.
После выступлений 7 мая многие зрители сказали, что мир «Унесённых призраками» на сцене показан таким, каким он был в фильме.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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