Правительственная экспертная группа в Японии предлагает пересмотреть определение понятия «пожилые люди» как люди старше 70 лет
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Токио, 23 мая (Jiji Press). Учёные и другие члены правительственной комиссии Японии предложили изменить возрастное определение пожилых людей в стране с 65 лет и старше на 70 лет и старше в соответствии с увеличением ожидаемой продолжительности здоровой жизни.
Неправительственные члены Совета по экономической и фискальной политике также предложили содействовать переподготовке кадров для всех поколений.
Они подчеркнули, что Япония должна достичь экономического роста на 1 процент после инфляции – это многие считают минимумом, необходимым для поддержания системы социального обеспечения, за счёт улучшения условий труда для молодёжи и увеличения количества женщин и пожилых людей в составе рабочей силы.
«Мы должны создать общество с высоким уровнем благосостояния, в котором каждый сможет играть активную роль», – заявил премьер-министр Кисида Фумио на заседании совета.
Он сказал, что расширенная поддержка переквалификации будет включена в ежегодные руководящие принципы экономической и финансовой политики правительства, которые будут опубликованы примерно в июне, чтобы каждый, независимо от пола и возраста, мог продолжать работать, если он этого хочет.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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