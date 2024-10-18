Группа экспертов ООН проводит заседание для обсуждения политики Японии в отношении женщин

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Нью-Йорк, 17 октября (Jiji Press). Комитет ООН по ликвидации дискриминации в отношении женщин провёл в Женеве (Швейцария) заседание для рассмотрения политики Японии в отношении женщин.

Предыдущее обсуждение Японии поводилось комитетом восемь лет назад. После обсуждений на встрече ожидается, что комитет вскоре опубликует отчёт с рекомендациями по улучшению.

В последних трёх докладах в 2003, 2009 и 2016 годах комитет рекомендовал пересмотреть статью 750 Гражданского кодекса страны, которая предписывает супружеским парам иметь одну и ту же фамилию. Он заявил, что статья часто заставляет женщин на практике брать фамилию мужа.

Этот вопрос обсуждался на заседании 17октября перед выборами в Палату представителей Японии, нижнюю палату парламента, которые состоятся 27 октября, на которых ключевой темой является предлагаемое введение системы выбора разных фамилий для супружеских пар.

На встрече Окада Кэйко, глава Бюро по вопросам гендерного равенства при Кабинете министров, заявила, что Токио продолжит обсуждение этого вопроса, внимательно следя за общественным мнением, парламентскими дебатами и судебными решениями.

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