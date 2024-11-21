Япония, США и Южная Корея провели первое совместное заседание секретариата для координации сотрудничества
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Токио, 20 ноября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея провели в Сеуле первую встречу своего совместного секретариата для координации трёхстороннего сотрудничества в различных областях, включая национальную безопасность.
Встреча состоялась необычно быстро после того, как премьер-министр Японии Исиба Сигэру, президент США Джо Байден и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль договорились о создании секретариата 15 ноября.
Создание секретариата направлено на институционализацию сотрудничества между тремя странами до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который пренебрежительно относится к многосторонности.
На встрече в Сеуле присутствовали Окоти Акихиро, заместитель генерального директора Бюро по делам Азии и Океании МИД Японии, Роберт Кёпке, заместитель помощника секретаря Госдепартамента США, и И Вонву, заместитель генерального директора по делам Северной Америки МИД Южной Кореи.
Они подтвердили, что их страны будут содействовать трёхстороннему сотрудничеству.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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