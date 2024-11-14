Япония, США и Южная Корея начинают совместные учения Freedom Edge

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Токио, 13 ноября (Jiji Press). Япония, США и Южная Корея начали совместные учения Freedom Edge, сообщил в тот же день Объединённый штаб Министерства обороны Японии.

В ходе трёхдневных учений в Восточно-Китайском море к югу от южнокорейского острова Чеджудо силы трёх стран проведут совместные операции на море, в воздухе, в космосе и киберпространстве в связи с неоднократными запусками ракет Северной Кореей и агрессивной морской экспансией Китая.

В учениях, вторых в своем роде, принимают участие семь кораблей, включая эсминец «Иджис» японских Морских сил самообороны «Хагуро» и авианосец 7-го флота США «Джордж Вашингтон», а также самолёты трех стран.

В частности, министерство сообщило, что будут проводиться высокоуровневые боевые учения с использованием малозаметных истребителей F-35, имитации кибератак и сложные учения по реагированию на баллистические ракеты.

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