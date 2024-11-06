«Основная проблема» трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности: вызовы для отношений США, Японии и Южной Кореи

Лидеры Японии, Соединённых Штатов и Южной Кореи активизировали усилия по укреплению трёхстороннего оборонного сотрудничества. Их цель – координация совместных действий для противостояния нестабильности в восточноазиатском регионе. В этой статье бывший японский военный рассуждает о шагах, необходимых для перехода от традиционных двусторонних альянсов с Вашингтоном к новой модели сотрудничества, а также о «главной проблеме», требующей серьёзного внимания в этом году.

Институционализация трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности

18 августа лидеры США, Японии и Южной Кореи отметили годовщину исторического трёхстороннего саммита в Кэмп-Дэвиде, опубликовав новое совместное заявление. В нём они подчеркнули свою «непоколебимую уверенность» в том, что сотрудничество в сфере безопасности между США, Японией и Республикой Корея «необходимо для достойного ответа на вызовы сегодняшнего дня и заложит основу для процветающего будущего». В заявлении подтверждается готовность поддерживать «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе» путём укрепления сотрудничества между альянсами США-Япония и США-Южная Корея, направленных на сдерживание Китая и Северной Кореи.

Прошлогодний саммит поставил задачу вывести стратегическую координацию трёх стран на новый уровень. С тех пор предпринимаются активные попытки закрепить сотрудничество в области обороны и безопасности на уровне законодательства.

Важным шагом стала трёхсторонняя встреча министров обороны, состоявшаяся в июне на полях Диалога Шангри-Ла в Сингапуре. Токио и Сеул договорились возобновить двусторонние обмены в сфере обороны и улучшить коммуникацию, чтобы предотвратить повторение инцидента 2018 года, когда южнокорейский военный корабль навёл свой РЛС системы управления огнём на японский самолет, осуществлявший патрулирование в районе полуострова Ното, что нанесло серьезный ущерб сотрудничеству двух стран в сфере безопасности. 11 июня министр обороны Кихара Минору заявил в парламенте, что Япония и Южная Корея рассматривают возможность проведения первой в истории встречи в формате «два плюс два» на уровне министров иностранных дел и министров обороны.

Трёхстороннее сотрудничество продолжило укрепляться в июле. 18 июля начальники штабов Сил самообороны Японии, вооружённых сил США и Южной Кореи собрались в Токио на встречу высших военных должностных лиц. Десять дней спустя, также в Токио, министры обороны подписали Меморандум о сотрудничестве в рамках трёхсторонней системы безопасности. Этот документ нацелен на развитие достигнутых успехов и «институционализацию» сотрудничества, «включая проведение политических консультаций на высоком уровне, обмен данными о запусках ракет КНДР в режиме реального времени и проведение совместных учений».

Реализация по-настоящему функционального трёхстороннего сотрудничества

Глобальное геополитическое соперничество между авторитарными и демократическими государствами за последнее десятилетие только усилилось. В ответ США и их союзники в Индо-Тихоокеанском регионе, включая Японию, Южную Корею и Австралию, объединились для защиты ценностей и свобод, на которых зиждется демократическое общество. Усиление трёхстороннего сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей — это новая попытка выйти за рамки двусторонних альянсов и создать структуру, которая со временем объединит два главных союзнических договора, заключенных США в Северо-Восточной Азии.

В июне 2024 года был достигнут важный символический успех: вооружённые силы трёх стран провели первые в истории многодоменные учения «Freedom Edge», охватившие морской, воздушный и киберпространственный домены. Согласно плану, согласованному в декабре 2023 года, страны также создадут трёхстороннюю систему верификации для оперативного обмена информацией о запусках северокорейских баллистических ракет.

Однако для реализации этих инициатив вряд ли требовалась сложная дипломатическая структура. Такие мероприятия могли быть проведены и ранее, используя уже имеющиеся возможности вооружённых сил. В этом контексте привязка военных учений к новому дипломатическому формату выглядела скорее как элемент пиара. Если страны не углубят сотрудничество на более существенном уровне, подписанные соглашения могут остаться лишь формальностью.

Таким образом, существуют различные практические вопросы, которые на данный момент остаются без должного внимания со стороны трёх столиц. Для оборонных и военных структур по-прежнему серьёзной проблемой является недостаточное внимание к разработке военных планов, которые могли бы обеспечить по-настоящему функциональное трёхстороннее сотрудничество в случае возникновения чрезвычайной ситуации на Корейском полуострове или на Тайване. Также отсутствуют учебные программы на уровне подразделений, которые позволили бы обеспечить такую координацию при необходимости.

Только тогда, когда будут разработаны более детальные планы и создана система подготовки, ставшая ключевой оперативной практикой для вооружённых сил трёх стран, символические обязательства, взятые на различных саммитах, смогут превратиться в по-настоящему действенное трёхстороннее сотрудничество в сфере безопасности. Поэтому я считаю, что военное руководство Японии, Южной Кореи и США должно сосредоточиться именно на этом.

Отказ от «планов на бумаге»

Для успешной институционализации сотрудничества правительства трёх стран должны проделать значительную подготовительную работу. Им необходимо сосредоточиться на трёх ключевых направлениях и пересмотреть стратегические концепции и оперативные планы, которые ранее не получали должного внимания.

1. Проецирование силы и стратегические ударные возможности США. Военные возможности США в регионе сосредоточены на стратегических ударах (например, ракетных или авиационных атаках) и проецировании силы (развёртывании войск в зонах за пределами страны). Для этого требуется разработка планов, охватывающих широкий спектр возможных сценариев.

2. Альянс США и Японии. До сих пор стратегические концепции и оперативные планы альянса основывались на разделении функций на «меч и щит», при котором вооружённые силы США отвечают за наступательные операции, а Силы самообороны Японии — за оборонительные действия и поддержку в тылу.

3. Альянс США и Южной Кореи. В центре внимания этого альянса находится сдерживание Северной Кореи, ответные действия при необходимости и защита территории Южной Кореи.

Кроме этих направлений, необходимо разработать конкретные оперативные планы для совместных действий в случае возникновения параллельных кризисов на Корейском полуострове и в Тайваньском проливе. Это станет масштабной задачей, и военные ведомства США, Японии и Южной Кореи должны немедленно начать эту подготовку.

После завершения разработки детальных планов страны должны перейти к, возможно, самой сложной задаче — реализации совместных учебных программ, основанных на согласованных стратегических концепциях и усовершенствованных оперативных процедурах. Это позволит обеспечить слаженное взаимодействие на практике и увеличить вероятность создания более надёжного трёхстороннего сотрудничества в сфере безопасности.

В этой связи важно отметить, что министры обороны трёх стран на июньской встрече договорились о проведении в ближайшем будущем командно-штабных учений. Эти учения будут имитировать чрезвычайные ситуации на Корейском полуострове и другие региональные угрозы, а также потребуют детального анализа оперативных планов и стратегий. Учения будут проводиться в условиях, максимально приближенных к реальным, что позволит выявить слабые места и внести соответствующие улучшения в планы.

Эта задача крайне сложна и требует серьёзной координации. Если она не будет выполнена должным образом и превратится в чисто бюрократический процесс, оторванный от потребностей действующих подразделений, трёхстороннее сотрудничество так и останется лишь теорией на бумаге и не сможет эффективно функционировать в случае реального кризиса.

Общественное мнение в США: ключевая проблема, превосходящая остальные

По состоянию на конец января 2025 года как минимум двое из трёх лидеров, выступивших за институционализацию трёхстороннего сотрудничества, уйдут со своих постов. Администрация японского премьер-министра Кисиды Фумио уступила место правительству Исибы Сигэру, а президент США Джо Байден ранее объявил, что не будет баллотироваться на переизбрание в ноябре. В этой связи, как отметил один японский чиновник в интервью Kyōdō News 18 августа, целью совместного заявления в годовщину саммита было «показать, что трёхстороннее сотрудничество продолжится, даже если у стран будут новые лидеры».

Тем не менее Соединённые Штаты всё больше погружаются в решение сугубо внутренних проблем. Жёстко настроенные консерваторы из Республиканской партии недавно заблокировали принятие бюджетного проекта, предусматривающего дополнительную военную помощь Украине, несмотря на продолжающееся российское вторжение. Существует также риск того, что предстоящие выборы ещё больше разделят общественное мнение по вопросам внешней политики, что затруднит принятие Белым домом решительных мер в случае кризисов, затрагивающих союзников или Тайвань. Это и есть главная «основная проблема», затмевающая все остальные.

Поддержка американского общества является ключевым условием для того, чтобы США продолжали поддерживать военный баланс в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регионе. Под этим подразумевается в первую очередь укрепление сотрудничества между США, Японией и Южной Кореей. Токио и Сеул должны не только работать над продвижением сотрудничества внутри своих стран, но и искать способы повысить уровень поддержки в американском обществе, чтобы вооружённые силы США продолжали играть важную роль в вопросах безопасности в Восточной Азии.

(Фотография к заголовку: атомный авианосец ВМС США «Теодор Рузвельт» прибывает в порт Пусана, Южная Корея, для участия в совместных учениях «Freedom Edge» с США, Японией и Южной Кореей, 22 июня 2024 года. © Kyōdō)

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