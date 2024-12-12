В Японии пересматривают законодательство и криминализируют употребление каннабиса
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Токио, 12 декабря (Jiji Press). 12 декабря в Японии ввели в действие пересмотренные законы о контроле над каннабисом и наркотиками, которые криминализируют употребление каннабиса и предусматривают наказание за это преступление в виде тюремного заключения сроком до семи лет.
Пересмотренные законы также разрешают использование лекарственных средств, полученных из каннабиса, если подтверждены их эффективность и безопасность.
Согласно пересмотренным законам, каннабис и тетрагидроканнабинол, вредное вещество в каннабисе, классифицируются как наркотики. Хранение и передача каннабиса караются лишением свободы на срок до семи лет, по сравнению с пятью годами до введения поправок.
Система лицензирования выращивания растений каннабиса будет пересмотрена в 2025 году с целью введения двух типов лицензий: одна на производство ингредиентов для продуктов из растений каннабиса, а другая – на компоненты наркотиков.
Пересмотренные законы были приняты 6 декабря прошлого года и обнародованы неделю спустя.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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