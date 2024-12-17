Япония и другие страны осуждают военное сотрудничество Северной Кореи и России
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Токио, 16 декабря (Jiji Press). Япония и девять других стран, а также Европейский союз опубликовали совместное заявление своих министров иностранных дел, осуждающее военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией.
Министры «самым решительным образом» осудили растущее сотрудничество двух стран, включая отправку северокорейских войск в Россию для использования на поле боя против Украины.
В заявлении говорится, что «поддержка Северной Кореей агрессивной войны России против Украины знаменует собой опасное расширение конфликта, имеющее серьёзные последствия для безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона».
Министры настоятельно призвали Северную Корею прекратить всю помощь и немедленно вывести свои войска, выразив готовность ввести экономические санкции в ответ на опасность, которую представляет партнёрство между Северной Кореей и Россией.
В число этих 10 стран входят страны «Большой семёрки», а также Южная Корея, Австралия и Новая Зеландия.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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