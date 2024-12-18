Китай усиливает своё влияние на Глобальный Юг: данные японского отчёта
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 17 декабря (Jiji Press). Китай расширяет своё влияние на развивающиеся и формирующиеся страны «глобального Юга», используя своё экономическое влияние, основанное на растущем недовольстве международным порядком, возглавляемым Западом, заявил японский правительственный аналитический центр.
В ежегодном докладе по Китаю, подготовленном Национальным институтом оборонных исследований, аналитическим центром Министерства обороны, говорится, что растущее влияние Пекина несёт в себе риск дестабилизации региона.
Правительство председателя КНР Си Цзиньпина укрепляет сотрудничество со странами Ближнего Востока посредством поставок беспилотников и ракет, а также строительства инфраструктуры, говорится в докладе, предупреждая о «новом этапе присутствия Китая на Ближнем Востоке», который «вероятно еще больше усилит конкуренцию между Китаем и Соединенными Штатами».
В докладе говорится, что Пекин также диверсифицирует свое участие в делах африканских стран на военном и политическом уровнях, в том числе путем обучения и подготовки войск и создания политических школ.
В нем также говорится, что страны Глобального Юга «усиливают свою напористость», чтобы максимально защитить свои национальные интересы.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Отправка северокорейских войск в Россию: безрассудный шаг против международного сообщества
- Пуски ракет Северной Кореей были учениями по применению ядерного оружия
- Япония, США и Южная Корея провели совместные учения по противоракетной обороне
- Япония обеспокоена возможностью нанесения Северной Кореей насыщенного удара, при котором сложно перехватить все ракеты
- Северная Корея запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря сразу же после окончания визита президента США Джо Байдена в Южную Корею и Японию
- Северная Корея испытала новое тактическое управляемое оружие
- Кисида и Байден осудили запуск баллистической ракеты Северной Кореей
- Северная Корея запустила баллистическую ракету
- Северная Корея запустила две баллистические ракеты в Японское море
- МИД Японии выделит 66,2 млрд йен на противодействие информационным угрозам