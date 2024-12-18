Китай усиливает своё влияние на Глобальный Юг: данные японского отчёта

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Токио, 17 декабря (Jiji Press). Китай расширяет своё влияние на развивающиеся и формирующиеся страны «глобального Юга», используя своё экономическое влияние, основанное на растущем недовольстве международным порядком, возглавляемым Западом, заявил японский правительственный аналитический центр.

В ежегодном докладе по Китаю, подготовленном Национальным институтом оборонных исследований, аналитическим центром Министерства обороны, говорится, что растущее влияние Пекина несёт в себе риск дестабилизации региона.

Правительство председателя КНР Си Цзиньпина укрепляет сотрудничество со странами Ближнего Востока посредством поставок беспилотников и ракет, а также строительства инфраструктуры, говорится в докладе, предупреждая о «новом этапе присутствия Китая на Ближнем Востоке», который «вероятно еще больше усилит конкуренцию между Китаем и Соединенными Штатами».

В докладе говорится, что Пекин также диверсифицирует свое участие в делах африканских стран на военном и политическом уровнях, в том числе путем обучения и подготовки войск и создания политических школ.

В нем также говорится, что страны Глобального Юга «усиливают свою напористость», чтобы максимально защитить свои национальные интересы.

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