Накопление Северной Кореей практического боевого опыта вызывает опасения в Японии

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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Северная Корея фактически сформировала военный союз с Россией, которая продолжает агрессию против Украины, и направила войска для поддержки Москвы в этой войне.

Россия и Украина ведут войну с применением высокотехнологичного оружия, такого как беспилотники, а участие Северной Кореи в войне означает, что Пхеньяну предоставилась драгоценная возможность получить практический боевой опыт.

Участие Пхеньяна в конфликте также свидетельствует о том, что война в Европе начинает влиять на ситуацию в Восточной Азии, заставляя японское правительство опасаться возможности наращивания военного потенциала этой страны-изгоя.

«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая отправку северокорейских войск на войну, как ожидается, приведёт к дальнейшему ухудшению ситуации в Украине, и мы должны быть серьёзно обеспокоены этим вопросом в свете его влияния на обстановку безопасности вокруг нашей страны», – заявил на пресс-конференции 21 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса.

На встрече в Пхеньяне в июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнёрстве, призывающее к взаимной поддержке в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

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