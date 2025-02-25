Накопление Северной Кореей практического боевого опыта вызывает опасения в Японии
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Токио, 24 февраля (Jiji Press). Северная Корея фактически сформировала военный союз с Россией, которая продолжает агрессию против Украины, и направила войска для поддержки Москвы в этой войне.
Россия и Украина ведут войну с применением высокотехнологичного оружия, такого как беспилотники, а участие Северной Кореи в войне означает, что Пхеньяну предоставилась драгоценная возможность получить практический боевой опыт.
Участие Пхеньяна в конфликте также свидетельствует о том, что война в Европе начинает влиять на ситуацию в Восточной Азии, заставляя японское правительство опасаться возможности наращивания военного потенциала этой страны-изгоя.
«Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией, включая отправку северокорейских войск на войну, как ожидается, приведёт к дальнейшему ухудшению ситуации в Украине, и мы должны быть серьёзно обеспокоены этим вопросом в свете его влияния на обстановку безопасности вокруг нашей страны», – заявил на пресс-конференции 21 февраля генеральный секретарь кабинета министров Японии Хаяси Ёсимаса.
На встрече в Пхеньяне в июне 2024 года президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнёрстве, призывающее к взаимной поддержке в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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