В парке Нара впервые за 40 лет установили мусорные баки
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Нара, 6 марта (Jiji Press). В парке Нара, популярном туристическом месте, известном обилием оленей, впервые за 40 лет были установлены мусорные баки.
Мусорные баки ранее убрали в качестве меры по защите оленей парка, природного памятника, признанного государством. Но сейчас их вернули, чтобы бороться с мусором, который стал серьёзной проблемой по мере увеличения количества посетителей.
«Мы решили установить их, чтобы повысить удобство для туристов и защитить оленей, хотя в этом есть свои плюсы и минусы», – заявил представитель правительства префектуры Нара.
По данным префектуры, мусорные баки были убраны из парка в 1985 году, чтобы остановить поедание мусора оленями. Парк содержался в чистоте работниками префектуры и волонтёрами, а посетителей просили забирать мусор домой.
Однако количество мусора увеличилось, поскольку многие туристы, особенно приехавшие из-за рубежа, не могли найти места, где можно выбросить мусор.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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