Япония, США и Южная Корея подтвердили сотрудничество по вопросам Китая и Северной Кореи
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Токио, 3 апреля (Jiji Press). Министры иностранных дел Японии, США и Южной Кореи подтвердили сотрудничество своих стран в отношениях с Китаем и Северной Кореей.
На встрече в Брюсселе министр иностранных дел Японии Ивая Такэси, госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел Южной Кореи Чо Дэ Юль обсудили ситуацию в Китае, который предпринимает все более гегемонистские шаги в Восточно-Китайском и Южно-Китайском морях.
Они также обсудили способы реагирования на действия Северной Кореи, которая углубляет военное сотрудничество с Россией.
Чиновники подтвердили, что приверженность их стран общим ценностям, таким как верховенство закона, и их совместные усилия по укреплению потенциала сдерживания и реагирования ведут к миру и стабильности.
Это вторая встреча министров иностранных дел трёх стран после инаугурации президента США Дональда Трампа в январе и первая после их предыдущей встречи в Мюнхене, Германия, в феврале.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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