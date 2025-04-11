Силы самообороны Японии в 2024 финансовом году 704 раза поднимали истребители в воздух

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Токио, 10 апреля (Jiji Press). Министерство обороны Японии сообщило, что Воздушные силы самообороны поднимали истребители в воздух в общей сложности 704 раза в ответ на возможные нарушения воздушного пространства в 2024 финансовом году, что на 35 раз больше, чем в предыдущем году.

Из общего числа случаев противодействие китайским военным самолётам составило 464, или 65,9%, что на 15% меньше. В августе китайские военные самолеты впервые нарушили воздушное пространство Японии у островов Дандзё в префектуре Нагасаки на юго-западе Японии.

Число китайских беспилотников, обнаруженных министерством, возросло более чем в три раза и достигло 30, превысив 26, обнаруженных в период с 2013 финансового года, когда был замечен первый китайский беспилотник, по 2023 финансовый год.

«Китай, возможно, разработал систему для (полноценной) эксплуатации беспилотников, модернизировав её на основе испытательных полетов», – заявил представитель министерства.

Говорят, что Китай использует беспилотники во всё более широком диапазоне областей. В 2024 финансовом году впервые был замечен беспилотник у острова Амами-Осима в юго-западной префектуре Кагосима.

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