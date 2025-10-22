Японии необходимо квазипостоянное место в Совете Безопасности ООН, заявил бывший чиновник

Новости

Токио, 21 октября (Jiji Press). Япония должна поощрять создание Организацией Объединенных Наций института квазипостоянного членства в Совете Безопасности и добиваться получения этой должности, заявил бывший высокопоставленный представитель ООН Акасака Киётака.

«Необходимо создать квазипостоянные места, допускающие последовательные перевыборы, и Япония должна получить одно из них», – заявил Акасака, бывший заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации, на пресс-конференции в Токио 20 октября в преддверии 80-й годовщины создания ООН, которая будет отмечаться 24 октября.

Относительно цели правительства Японии получить постоянное место в этой влиятельной структуре ООН Акасака заявил: «Добиться этого сложно из-за права вето Китая и России».

По словам Акасаки, из-за сокращения иностранной помощи администрацией президента США Дональда Трампа Организация Объединенных Наций оказалась в сложной ситуации.

Между тем, по его словам, влияние Китая, второго по величине финансового вкладчика в Организацию Объединенных Наций, в мировых делах растёт, и он подчеркнул необходимость для Японии играть более активную роль в организации.

