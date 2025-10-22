Японии необходимо квазипостоянное место в Совете Безопасности ООН, заявил бывший чиновник
НовостиПолитика
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 21 октября (Jiji Press). Япония должна поощрять создание Организацией Объединенных Наций института квазипостоянного членства в Совете Безопасности и добиваться получения этой должности, заявил бывший высокопоставленный представитель ООН Акасака Киётака.
«Необходимо создать квазипостоянные места, допускающие последовательные перевыборы, и Япония должна получить одно из них», – заявил Акасака, бывший заместитель генерального секретаря ООН по коммуникациям и общественной информации, на пресс-конференции в Токио 20 октября в преддверии 80-й годовщины создания ООН, которая будет отмечаться 24 октября.
Относительно цели правительства Японии получить постоянное место в этой влиятельной структуре ООН Акасака заявил: «Добиться этого сложно из-за права вето Китая и России».
По словам Акасаки, из-за сокращения иностранной помощи администрацией президента США Дональда Трампа Организация Объединенных Наций оказалась в сложной ситуации.
Между тем, по его словам, влияние Китая, второго по величине финансового вкладчика в Организацию Объединенных Наций, в мировых делах растёт, и он подчеркнул необходимость для Японии играть более активную роль в организации.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
Статьи по теме
- Министр иностранных дел Японии и Генеральный секретарь ООН подтвердили необходимость реформы Совета Безопасности ООН
- Будапештский меморандум тридцать лет спустя: уроки геополитического соглашения
- Япония и ЕС укрепят стратегическое партнёрство
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры
- Япония и НАТО досрочно пересмотрят программу сотрудничества
- Уроки российского вторжения в Украину: необходимость тихоокеанского варианта НАТО
- Вторжение в Украину и внезапный рост заинтересованности в «ядерном шеринге»: предпосылки обзаведения для Японии
- Китай: нежелание выглядеть заодно с Россией при всем «сближении» и вероятная необходимость пересмотра стратегии по тайваньскому вопросу
- Будущее дипломатии с Россией: необходима сильная позиция, не допускающая российского экспансионизма в Восточной Азии
- Война без перспектив победы для России: безрассудное нападение, расшатывающее основы мирового порядка