Такаити намерена номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира
Токио, 28 октября (Jiji Press) – Премьер-министр Японии Такаити Санаэ сообщила президенту США Дональду Трампу во время их встречи 28 октября в Токио, что намерена выдвинуть его на Нобелевскую премию мира 2026 года, заявил высокопоставленный представитель правительства США. Трамп уже давно выражает желание получить эту награду.
На встрече Такаити высоко оценила роль Трампа в посредничестве при пограничном споре между Таиландом и Камбоджей, а также его «беспрецедентное историческое достижение» — содействие соглашению о прекращении огня между Израилем и исламистской организацией «ХАМАС». Премьер-министр заявила, что «мир стал более мирным за столь короткое время».
Такаити отметила, что высоко ценит «непоколебимую приверженность Трампа делу мира и стабильности во всём мире» и что она «глубоко впечатлена и вдохновлена» президентом.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
