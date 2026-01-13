Результаты опроса показали, что в Японии улучшения Сил самообороны хотят 45% населения, и это рекордный показатель
НовостиПолитика Общество
- English
- 日本語
- 简体字
- 繁體字
- Français
- Español
- العربية
- Русский
Токио, 9 января (Jiji Press). Согласно правительственному опросу, проведенному 9 января, рекордные 45,2% населения Японии считают необходимым усиление Сил самообороны страны.
Доля респондентов, выступающих за увеличение численности и боеспособности Сил самообороны, выросла на 3,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом.
Между тем, сторонники сохранения статус-кво составляли 49,8%, что на 3,2 процентных пункта меньше, а сторонники сокращения – 2,2%, что на 1,4 процентных пункта меньше.
Эксперты отмечают, что полученные результаты, хотя и предварительные, отражают усиление военного и экономического давления со стороны Китая, а также череду региональных конфликтов по всему миру.
Опрос также показал, что японско-американский договор о безопасности и новое японское законодательство в области безопасности, частично предоставляющее стране право на коллективную самооборону, получили беспрецедентную общественную поддержку: 92,0% и 73,4% респондентов признали вклад договора и правовой базы в поддержание мира и безопасности в Японии соответственно.
Статьи по теме
- Два российских патрульных самолета пролетели вдоль побережья Японии
- Японские истребители в апреле-июне поднимались в воздух для противодействия нарушениям воздушного пространства 159 раз
- Истребительный консорциум Япония-Великобритания-Италия набирает обороты: экспорт на повестке дня?
- Над Восточно-Китайским морем замечен китайский беспилотный летательный аппарат
- Над Восточно-Китайским морем замечен китайский беспилотный летательный аппарат
- Японские истребители в апреле-июне поднимались в воздух для противодействия нарушениям воздушного пространства 159 раз
- Российский военный самолёт 23 сентября трижды вторгался в воздушное пространство Японии
- Китай отрицает преднамеренное нарушение воздушного пространства Японии
- Над Восточно-Китайским морем замечен китайский беспилотный летательный аппарат
- Эсминец морских сил самообороны Японии впервые прошел через Тайваньский пролив: смена подхода, сдерживание китайской экспансии?
- Два китайских корабля вторглись в воды Японии возле островов Сэнкаку
- Десять военных кораблей Китая и России прошли через пролив Соя
- Военные корабли Китая и России прошли через пролив на юго-западе Японии
- Усиление российско-китайского военного сотрудничества и обеспечение безопасности Японии
- Коммунистическая партия Китая в глазах послевоенной демократической Японии: от сочувствия и поддержки к неприятию и критике диктатуры