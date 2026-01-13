Результаты опроса показали, что в Японии улучшения Сил самообороны хотят 45% населения, и это рекордный показатель

Новости

Токио, 9 января (Jiji Press). Согласно правительственному опросу, проведенному 9 января, рекордные 45,2% населения Японии считают необходимым усиление Сил самообороны страны.

Доля респондентов, выступающих за увеличение численности и боеспособности Сил самообороны, выросла на 3,7 процентных пункта по сравнению с предыдущим опросом.

Между тем, сторонники сохранения статус-кво составляли 49,8%, что на 3,2 процентных пункта меньше, а сторонники сокращения – 2,2%, что на 1,4 процентных пункта меньше.

Эксперты отмечают, что полученные результаты, хотя и предварительные, отражают усиление военного и экономического давления со стороны Китая, а также череду региональных конфликтов по всему миру.

Опрос также показал, что японско-американский договор о безопасности и новое японское законодательство в области безопасности, частично предоставляющее стране право на коллективную самооборону, получили беспрецедентную общественную поддержку: 92,0% и 73,4% респондентов признали вклад договора и правовой базы в поддержание мира и безопасности в Японии соответственно.

