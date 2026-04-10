Полиция Японии представила проект руководства для жертв преступлений
Токио, 9 апреля (Jiji Press). Национальное полицейское управление Японии в представило образец руководства, которое будет выдаваться жертвам преступлений, чтобы облегчить их жизнь.
Национальная прокуратура поручила префектурным полицейским управлениям по всей стране использовать эту модель для подготовки окончательного варианта руководства, отражающего меры поддержки, предоставляемой местными органами власти. Распространение руководства должно начаться последовательно в течение текущего финансового года, который заканчивается в марте следующего года.
Введение данного руководства было включено в пятый базовый план поддержки жертв преступлений и их семей, который был принят на заседании кабинета министров в прошлом месяце.
Введение этого руководства было принято в ответ на призывы групп поддержки жертв уменьшить психологическую нагрузку на пострадавших, вызванную необходимостью неоднократно объяснять пережитое сотрудникам службы поддержки, а также обеспечить возможность получения поддержки без затруднений даже спустя долгое время после пережитого, в том числе в случаях, когда им приходится вспоминать произошедшее.
Полиция будет распространять это руководство в основном среди пострадавших и их семей, включая семьи погибших, в случаях причинения тяжких телесных повреждений. Помимо бумажной версии, будет создана и цифровая. По запросу руководство смогут получить и люди, которые пострадали в прошлом.
