В монастыре в городе Нара на объекте национального достояния обнаружены пятна
Нара, 14 апреля (Jiji Press). Полиция префектуры Нара сообщила об обнаружении пятен на «Камне стоп Будды» – каменном памятнике, на котором вырезаны следы Будды. Этот камень входит в список национального достояния Японии, он находится в монастыре Якусидзи, объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Нара на западе Японии.
Полиция расследует дело по подозрению в нарушении закона об охране культурных ценностей.
По данным полиции, 12 апреля около 16:00 сотрудник монастыря обнаружил четыре пятна, представляющие собой следы чего-то, напоминающего жидкость, на верхней части каменного оттиска, находящегося в главном павильоне монастыря. Каждое пятно имеет площадь примерно 1-2 квадратных сантиметра и не имело заметного запаха.
Согласно информации монастыря, этот каменный отпечаток, старейший из сохранившихся в Японии, был создан в 753 году.
«Очень прискорбно, что культурный объект, который хранился много лет, был осквернён, – сказал Мацукубо Касю, главный смотритель монастыря. М Мы рассмотрим возможность усиления мер безопасности, но при этом останемся открытыми для регулярных посещений».
