Национальный парк Нара: дикие олени, религиозные святыни и цветущая сакура
Очаровательные дикие олени
Парк Нара – одно из наиболее традиционных мест осмотра достопримечательностей древнего города Нара. Этот обширный парк, занимающий площадь в 660 гектаров, хорошо известен среди иностранных туристов своей популяцией диких оленей, которые впервые обосновались в этом районе более тысячелетия назад.
На территории парка расположены религиозные объекты, такие как буддийский монастырь Тодайдзи и синтоистское святилище Касуга тайся, которые являются частью объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Историческое наследие древней столицы Нара», а также культурные достопримечательности, такие как Национальный музей Нары. Олени считаются посланниками богов, которым поклоняются в святилище Касуга тайся, и они находятся под защитой как природные национальные сокровища.
В парке Нара также растёт около 1700 деревьев сакуры, и разнообразие сортов сакуры позволяет любоваться их цветением в течение длительного периода, с конца марта до конца апреля каждого года.
