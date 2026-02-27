Жизнь Японии в фотографиях

Национальный парк Нара: дикие олени, религиозные святыни и цветущая сакура

Культура История

Национальный парк Нара – это обширная территория, где обитают дикие олени, там расположены важные религиозные места и произрастает множество разновидностей деревьев сакуры.
Очаровательные дикие олени

Парк Нара – одно из наиболее традиционных мест осмотра достопримечательностей древнего города Нара. Этот обширный парк, занимающий площадь в 660 гектаров, хорошо известен среди иностранных туристов своей популяцией диких оленей, которые впервые обосновались в этом районе более тысячелетия назад.

На территории парка расположены религиозные объекты, такие как буддийский монастырь Тодайдзи и синтоистское святилище Касуга тайся, которые являются частью объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО «Историческое наследие древней столицы Нара», а также культурные достопримечательности, такие как Национальный музей Нары. Олени считаются посланниками богов, которым поклоняются в святилище Касуга тайся, и они находятся под защитой как природные национальные сокровища.

В парке Нара также растёт около 1700 деревьев сакуры, и разнообразие сортов сакуры позволяет любоваться их цветением в течение длительного периода, с конца марта до конца апреля каждого года.

Фотография к заголовку: PIXTA

