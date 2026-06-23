В морозильной камере в квартире обнаружено тело человека, умершего 15 лет назад

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Кобе, 22 июня (Jiji Press). В морозильной камере квартиры в Кобэ, столице префектуры Хёго на западе Японии, было обнаружено расчленённое тело человека, умершего, вероятно, почти 15 лет назад.

Полиция префектуры Хёго 22 июня сообщила, что тело, обнаруженное 20 июня, опознано как тело Нисигути Ютаки, проживавшего в этой квартире.

Вскрытие показало, что Нисигути умер примерно в декабре 2011 года в возрасте 42 лет.

В полиции создан следственный отдел по расследованию возможного случая оставления тела. Также будет расследована возможность убийства.

По данным источников в полиции, днём 19 июня ​​житель многоквартирного дома обратился в полицию через управляющую компанию, сообщив о странном запахе.

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