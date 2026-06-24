По подозрению в сокрытии тела мужчины, умершего 15 лет назад, арестована его бывшая жена
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Кобе, 24 июня (Jiji Press). Полиция префектуры Хёго 23 июня арестовала 50-летнюю женщину по подозрению в сокрытии тела своего бывшего мужа, тело которого было найдено в морозильной камере в его квартире в Кобе, столице этой префектуры на западе Японии, 20 июня.
Согласно источникам в следствии, подозреваемая, Мотидзуки Аки, призналась в том, что бросила тело, а также заявила, что убила своего бывшего мужа, Нисигути Ютаку, которому, если бы он был жив, сейчас было бы 57 лет.
Мотидзуки подозревают в том, что примерно в 2012 году она поместила тело Нисигути в мешок и оставил его в морозильной камере.
Вскрытие показало, что Нисигути умер примерно в декабре 2011 года. Предполагается, что после смерти его тело было расчленено в области пупка.
Мотидзуки снимает эту квартиру с июля 2002 года. Первоначально она отрицала свою причастность к делу, но вечером 22 июня она добровольно позвонила в полицию, чтобы сообщить о своей причастности, сообщили источники в полиции.
[Авторское право The Jiji Press, Ltd.]
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