В Японии золотые слитки всё чаще используются в мошеннических схемах

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Токио, 14 сентября (Jiji Press). По данным полиции, убытки от мошенничества с золотыми слитками в Японии в первой половине 2026 года составили 8,13 миллиарда йен, что уже превышает 6,02 миллиарда йен ущерба за весь прошлый год.

По оценкам Национального полицейского агентства, две трети последних убытков, или примерно 5,3 миллиарда йен, были связаны с мошенническими схемами, в которых мошенники выдавали себя за сотрудников полиции. Мошенники говорят жертвам: «Ваши банковские счета были использованы в преступлениях» или делают аналогичные заявления, а затем призывают их отправить золотые слитки, чтобы ускорить расследование.

Мошеннические схемы с инвестициями, осуществляемые через социальные сети, в рамках которых жертвам предлагалось купить золото для вложения в инвестиции, привели к убыткам в размере около 2 миллиардов йен.

Золото все чаще выбирают потому, что, в отличие от банковских переводов, на него не распространяются ежедневные лимиты транзакций и не ведётся такой же тщательный контроль за подозрительными операциями. Кроме того, этот металл относительно легко носить с собой, учитывая его стоимость.

В условиях роста цен на золото средний ущерб по каждому случаю достиг примерно 52,5 миллионов йен, что почти в 10 раз превышает средний показатель для онлайн-мошенничеств и других видов мошенничества, классифицируемых в Японии как особые виды мошенничества.

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