تتنوع مستحضرات التجميل اليابانية بين العديد من الأصناف الجديدة والتقليدية. كما أن الاختيار بين طيف واسع من مستحضرات التجميل يستمر في التكيف مع الاحتياجات المتطورة للمستخدمين. سنستعرض معكم في هذا المقال لمحة عن مستحضرات التجميل والمكياج في اليابان.

شمس الصيف أكبر عدو للبشرة

تكره معظم من السيدات اليابانيات اسمرار البشرة نتيجة التعرض للشمس والذي يتسبب في إلحاق الضرر والأذى بها. وفِي الأيام التي تسطع فيها الشمس بقوة كثيرا ما نشاهد منهن من تحمل المظلة الخاصة لحجب الأشعة فوق البنفسجية الضارة، ومن تضع القبعة أو ترتدي قفازات سوداء طويلة حتى أعلى الذراع. لا سيما كريم الوقاية من الشمس الذي لا غنى عنه تحت كريم أساس الوجه.

وفي المتاجر والمراكز التجارية تصطف منافذ بيع الماركات الأساسية والرائدة في مستحضرات التجميل ذي الجودة العالية مثيل، شيسيدو Shiseidō، كانيبوو Kanebō، كاؤو Kaō، كووسيي Kōse، بولا Pōla، بالإضافة للماركات المتخصصة في عناية البشرة كماركة إس كي تو SK-II وغيرها. ولكل مُصنع أو ماركة تجد الموظف الخبير بها يعطيك النصائح ويدلك على ما يناسب بشرتك. أما في متاجر الكومبيني و متاجر الأدوية و متاجر ١٠٠٠ ين فتجد مستحضرات التجميل المُصنعة لمتاجر الأدوية بأسعار أقل من قبل الماركات الكبرى السابق ذكرها إلى جانب منتجات المُصنعين في نطاق الأسعار المنخفضة مثيل تشيفوري Chifure وسيزاننو Cezanne، كما تستطيع شراء أدوات التجميل البسيطة مثل مصفوفة الرموش والرموش الاصطناعية وغيرها أيضا من هناك. كذلك تحظى المستحضرات الأساسية التي تحافظ على صحة ونضارة البشرة على إقبال واهتمام كبير.

والاتجاه السائد مؤخرا بين مستهلكي مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة هو البحث عن المنتجات الطبيعية قدر الإمكان حيث أن البشرة تكون رقيقة أو حساسة للمواد الكيميائية المصنعة. ولتلبية احتياجات المستهلكين ظهرت العديد من الماركات التابعة لمُصنعين ينتمون لمجالات صناعة ربما تكون غريبة عن مجال التجميل. ومثال على ذلك، شركة أجينوموتو Ajinomoto للأغذية والتي تُصنع مستحضرات تجميل تعمل على استحثاث البشرة لإنتاج أكبر قدر من الأحماض الأمينية (وهي الأحماض الأساسية الداعمة للبروتينات المنتجة للكولاجين الطبيعي)، وشركة ياكولت Yakult وهي في الأساس مُصنعة للمشروبات وتستخدم بكتيريا الحامض اللبني في إنتاج مستحضرات التجميل، وشركة ميكيموتو Mikimoto للمجوهرات والأحجار الكريمة والتي تستخدم اللؤلؤ، وهناك أيضا شركة فوجي فيلم وسانتوري Suntory وغيرهم.

مستحضرات التجميل على الطريقة القديمة

وتعود الأنظار مجددا إلى مستحضرات التجميل على الطريقة التقليدية القديمة أو المستحضرات التي يستخدم بها المواد العضوية المزروعة بشكل طبيعي دون استخدام عناصر مصنعة أو مواد كيميائية. فقد كانت نساء المزارع منذ القدم يزرعن ويربن نبات اللوف في البيوت ويأخذن عصارة الساق مباشراً ليستخدمنه كغسول ومرطب للبشرة حيث أن ”ماء نبات اللوف“ له فاعلية في تحسين ملمس البشرة.

وهناك مستحضرات التجميل المصنوعة من ”نخالة الأرز“، وهي عبارة عن القشرة الخارجية وبرعم بذور الأرز التي يتم جمعها أثناء نخل الأرز، وكذلك المستحضرات المصنوعة من الخمر الياباني ”ساكي“، وهو يحضر عن طريق تخمير الأرز، وكلاهما مستحضرات تم صنعها نتيجة الانتباه للتأثير الفعّال والمفيد لهذه المواد الطبيعية في الحفاظ على الجمال والعناية بالبشرة. حيث تحتوي ”نخالة الأرز“ على فيتامين هـ، وهو يحمي البشرة من البقع الداكنة والتجاعيد، وفيتامين ب٢ ويساعد على تجدد خلايا البشرة، وغيرهما من العناصر التي يتم الاستفادة بفعاليتها من خلال تحويلها في شكل منتجات تجميلية كمواد غسول وأقنعة للوجه. كذلك الخمر الياباني والمستحضرات التي تحتوي على مزيج من عناصره يكون لها فاعلية عالية في إبقاء البشرة رطبة وذلك لغِناها بالأحماض الأمينية.

أما زيت الكاميليا، ويعرف أيضا بزيت بذور الشاي، والذي كانت فتيات الغيشا يحبذن استعماله، فيستخدم النوع المستخرج من نبات الكاميليا الشائي الياباني في الحفاظ على صحة البشرة والشعر. حيث يحتوي هذا النوع على نسبة أعلى من حمض الأولييك وهو ما يجعله قليل التنافر ليتكيف بشكل طبيعي مع البشرة والشعر كما أنه مضاد أعلى للأكسدة.

ومن أغرب مواد التجميل نجد التي يستخدم في صنعها ”فضلات طائر العندليب الياباني“. حيث أن فضلات هذه الطيور تحتوي على إنزيم يعمل على تفكيك البروتينات والدهون وعند غسل الوجه باستخدام مواد تنظيف وغسول البشرة المصنوع منها، فإنها تعمل على التخلص من الملوثات والبثور وتجعل البشرة براقة ولامعة ولهذا السبب فقد اعتادت النساء استخدامها منذ عصر إيدو في القرن ١٧.

كذلك من أدوات التجميل الفريدة منذ القدم، هناك ”ورق إزالة الدهون“ والذي يُستخدم به أنواع رقيقة وناعمة من الورق التقليدي الياباني ”واشي“. ورقة صغيرة تستطيع إزالة الدهون الزائدة لبشرة الوجه مما يجعلها أداة مفيدة عند إصلاح زينة أو مِكياج الوجه. والفرشاة من ماركة كومانوفودي (فرش كومانو) من هيروشيما والمعروفة على نطاق واسع ليس فقط للخط والكتابة وإنما كفرشاة وضع المِكياج.

مستحضرات تجميل لتكبير العيون

في اليابان، هناك الكثير من النساء الذين يعيرن اهتماماً ومجهودًا كبيراً بمستحضرات تجميل العيون من أجل إظهار أعينهن أكبر. ومن حوالي عقد مضى، كانت المسكرة، مسحوق تجميل الرموش، منتشرا بشكل كبير وظهر منه ماله مفعول في إطالة الرموش وآخر لإظهار كثافتها. ولكن هذه الأيام أصبحت الفتيات تستخدم طرقا أبسط مثل وضع الرموش الاصطناعية أو تركيب الرموش الطويلة.

والرموش الطويلة المركبة ”رموش اكستنشن“ هي امتداد (وصلات) من شعر الرموش للرموش الأصلية تركب باستخدام مواد لاصقة خاصة لتصبح أكثر طولا وتتم عملية التركيب هذه في صالون تجميل متخصص. والرموش المركبة لها شعبية حيث أنها تركب مرة واحدة وتبقى لمدة ٣ إلى ٤ أسابيع كما أنها تظهر العيون أكثر وضوحا وجاذبية حتى بدون استخدام مستحضرات تجميل أخرى. والكثير يذهبون لهذه الصالونات المتخصصة لتركيب وصلات الرموش الطويلة لحضور المناسبات المختلفة كحفلات الزفاف ومراسم دخول الأطفال المدارس.

في المدن، وفِي داخل عربات القطار المكتظة، تجد الكثير من الفتيات والسيدات مع لحظة جلوسهن قد أخرجن المرآة مع حقيبة المِكياج خاصتهن ليبدأن بوضع المِكياج على الوجه، بداية من كريم الأساس وكحل العين وانتهاءً بالمسكرة وأحمر الشفاه وذلك أمام الجميع وبدون تردد. وقد علقت شركة خط أنفاق طوكيو إعلانا يقول ”من فضلك ضعيه في المنزل: يرجى الامتناع عن وضع المِكياج داخل عربات المترو“، وهذا ربما نوعا من الانتقاد من الفريق الرافض في مقابل الفريق الموافق الذي لا يمانع استغلال الوقت داخل القطار! ولكن دون شك يبدو أن مستحضرات التجميل ومشهد التجمل يتغيران مع مرور الزمن.

(النص الأصلي باللغة اليابانية)